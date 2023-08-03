المؤشرات الأولية للقبول بكليات الطب.. 90.8% للبشرى و90.3% للأسنان

كتب محمد صبحى

كشف المجمع التكرارى للطلاب الناجحين فى الثانوية العامة عن تراجع وانخفاض طفيف فى الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الطبى، مقارنة بالعام الماضى، وذلك فى ضوء إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق والتي سجلت 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالبا بالمرحلة الاولى للتنسيق.

وبالمقارنة بين أعداد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق فى عام 2023 وعام 2022 نجد أن هناك تقاربا بين طلاب شعبة علمى علوم، حيث سجل الحد الأدنى لطلاب المرحلة الأولى العام الماضى 89.02% فى حين سجل هذا العام 88.29% وهو ما ينعكس على مؤشرات التنسيق بتوقعات بتخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي التي تستوعب حوالى 22 ألف طالب.

وفى ضوء ذلك من المرتقب أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 90.8% وكلية طب الأسنان 90.3% وتوقف العلاج الطبيعى 89.6%، والصيدلة تتراوح ما بين 89% لـ88.5%، وذلك فى ضوء ما تقرر اللجنة العليا للتنسيق وإقرار الأعداد المقرر قبولها فى كل كلية ورغبات الطلاب المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى.