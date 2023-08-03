وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، إن وزير الخارجية سيرجى لافروف سيعمل مباشرة فى موقع المنتدى.

يُذكر أن مصدرا بالحكومة الهندية صرح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية فى وقت سابق بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لن يشارك شخصياً في قمة "بريكس" بجوهانسبرج خلال الفترة من 22 وإلى 24 أغسطس الجارى بسبب قرار الرئيس الروسي عدم حضور القمة.

وتعليقا على قرار رئيس الوزراء الهندي.. أوضح بيسكوف لـ "سبوتنيك" قائلا "لا يمكننا التحدث باسم رئيس الوزراء الهندي".

وكان الرئيس الروسى أعلن مؤخرا أنه لن يحضر شخصيا قمة جنوب إفريقيا وسيشارك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

يُشار إلى أن محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرة باعتقال الرئيس بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا تتعلق بنقل أطفال أوكرانيين إلى الأراضي الروسية، ومن المعلوم أن جنوب أفريقيا موقعة على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية، أي أنها ملتزمة بتسليم الملاحقين.

مجموعة "بريكس" هي تكتل دولي يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، تأسست عام 2006 في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، وتحوّل اسمها من "بريك" إلى "بريكس" في عام 2011 بعد انضمام جنوب إفريقيا إليها.

وتستحوذ المجموعة على 23 % من حجم الاقتصاد العالمي و18 % من التجارة الدولية، وتسعى عدد من الدول إلى الانضمام لهذه الكتلة الاقتصادية.