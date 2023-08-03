القيادات التنفيذية تقدم واجب العزاء فى شقيق محافظ المنيا

أسيوط -هيثم البدرى

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مساء اليوم ، واجب العزاء للواء أسامة القاضى محافظ المنيا في وفاة شقيقه " حمدى القاضى " والد العقيد أحمد القاضى بقطاع الامن الوطنى ،وذلك بدار المناسبات بمدينة أسيوط ، مقدماً خالص التعازى لهما ولجميع أفراد الاسرة ،داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر الجميل جاء ذلك بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ،واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط ،واللواء محمد أبوسمرة مدير فرع جهاز الامن الوطنى بالمحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ونواب رئيس الجامعة واحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، والعميد علاء عبد الجابر سكرتير مساعد محافظة سوهاج وبعض رؤساء الجامعات ونوابهم ولفيق من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة .

كان محافظ أسيوط قد أناب رئيس مركز ومدينة ديروط في المشاركة في تشييع جثمان الفقيد الراحل كما قدم المحافظ اليوم واجب العزاء لأسرة الفقيد بدار المناسبات بمدينة أسيوط .

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