موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط ست مسيرات أوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعة كالوجا جنوب غربى روسيا، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أن الدفاعات الروسية أحبطت الليلة الماضية محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي عبر مسيرات، وتم تدمير ست مسيرات دون وقوع أضرار أو إصابات. وكانت الدفاعات الروسية قد أحبطت هجوما نفذه نظام كييف فجر يوم الأحد الماضي بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.

من جانب أخر، أعلن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوى دمرت 15 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد، وكذا سبع مسيرات أخرى استطلاعية روسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف سلاح الجو، في بيان "خلال الليلة الماضية، هاجم الجيش الروسي أوكرانيا من الشمال باستخدام طائرات بدون طيار من طراز شاهد، حيث أطلق 15 طائرة، وتم تدميرهم جميعا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأوضح أن القوات الجوية شنت 15 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

