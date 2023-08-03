وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أن الدفاعات الروسية أحبطت الليلة الماضية محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي عبر مسيرات، وتم تدمير ست مسيرات دون وقوع أضرار أو إصابات.

وكانت الدفاعات الروسية قد أحبطت هجوما نفذه نظام كييف فجر يوم الأحد الماضي بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.