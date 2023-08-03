الأقصر تشهد مزايدة علنية لاستغلال بوفية ديوان المحافظة الأحد المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر، لعقد فعاليات جلسة مزايدة علنية عقب طرح عملية إستغلال بوفيه ديوان المحافظة لمدة ثلاث سنوات، حيث تم تحديد جلسة المزايدة يوم الأحد المقبل الموافق 6/8/2023م الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر ادارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر.



ومن المقرر أنه فى حال عدم الترسية بالجلسة تعاد المزايدة فى المواعيد التالية على التوالي حتى تتم الترسية: (الإثنين الموافق 14/8/2023م ) – (الإثنين الموافق 21/8/2023م) – (الإثنين الموافق 28/8/2023م)، وكراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ (299 جنيه) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة تسحب من إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية – خلف قصر ثقافة الأقصر، ويبلغ التأمين المؤقت للاشتراك فى المزايدة مبلغ 3000 جنيه يزاد لـ10% من إجمالي قيمة الاستغلال الكلى كتأمين نهائى عند الترسية – تدفع كامل قيمة التامين بالجلسة فور الرسو.



وقالت المحافظة، إنه على راغبى الدخول الإشتراك فى المزايدة شراء كراسة الشروط والحضور في الميعاد المحدد للجلسة ومعه كامل المستندات المبينة بكراسة الشروط والمواصفات، وعلى المتقدمين للمزاد تسجيل بياناتهم على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه، وذلك إحكاماً للقانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملة لهذا الاعلان.









