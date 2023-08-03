اليوم السابع
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الخميس، 03 أغسطس 2023 11:59 ص
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إصابة شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى العياط

الخميس، 03 أغسطس 2023 11:56 ص
إصابة شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى العياط اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل على طريق قرية السعودية نطاق مدينة العياط، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى العياط ، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 

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