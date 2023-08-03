أهالي الشرقية يحيون الليلة الختامية لمولد العارف بالله محمد أبوخليل.. صور

اختتم المحبين والمريدين من مختلف المحافظات، الاحتفال بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي محمد أبوخليل بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ، الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام من الثلاثاء حتى اليوم الخميس.

وشهد ضريح العارف بالله محمد ابوخليل، توافد المواطنين ، لزيارته والتبارك به، وأقيمت حلقات الذكر والابتهالات علي مدار الثلاثة أيام .

ويقول الشيخ محمد عبد المنعم، أمام وخطيب مسجد سيدي العارف بالله محمد ابوخليل، أنه يوجد ضريح الشيخ، بالإضافة إلى ضريحين بينهم مقام الشيخ محمد ومحمد ابوخليل، والشيخ إبراهيم محمد ابوخليل، والسيد ابوخليل، والأحفاد الحاج أحمد الشافعي ابوخليل.

والعارف بالله محمد أبوخليل توفى 1920، ومن بعد وفاته أحيا أبناؤه "المولد"، وكان الشيخ من الصالحين ويمتد نسبه إلى الأمام الحسين، حفظ القرآن وكان يصلى ويصوم قبل أن يتم عامه السابع رغم أميته وعمل بتجارة الحبوب وظهرت عليه كرمات، وانعزل عن الناس عدة سنوات في محراب اتخذه لنفسه بالمنطقة ظل يتعبد فيها، وقيل عنه في ذلك الوقت إنه كان يختم القرآن يوميا في صلاته ويسبح بعدد حبات جوال من الحبوب عقب إفطاره المغرب حتى صلاة الفجر.