أسعار الخضراوات فى الأسواق.. الطماطم بـ7 جنيهات بتعاملات الخميس

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، مع تحرك أسعار الطماطم في حدود 3 جنيهات بالكيلو وسجل سعر الطماطم من 4 إلى 7 جنيهات وسجل سعر البطاطس 6 إلى 9 جنيهات، والبصل بسعر من 10 إلى 14 جنيها، والكوسة من 4 إلى 7جنيهات.

وسجل سعر الجزر 7 جنيهات، والفاصوليا من 14 إلى 16 جنيها، والباذنجان البلدي 7 جنيهات، والرومي من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومي 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامي 8 إلى 11 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و 30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.

يشار إلي أن هذه الأسعار تعبر عن أسعار سوق الجملة فى القاهرة الكبرى ويضاف إليها تكاليف النقل ومكاسب التجار بنسبة 10 إلى 15% حسب كل منطقة.