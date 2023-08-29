cred تبدأ في تسليم وحدات مشروع CLM أولى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت cred البدء في عمليات التسليم بمشروعها CLM أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تقوم بتطويره علي مساحة 43 فدانا، حيث تبدأ cred في تسليم المرحلة الأولى من المشروع، ويتم التسليم على دفعات بواقع 100 وحدة سكنية نهاية أغسطس الجاري، لتستكمل الشركة تسليماتها لوحدات هذه المرحلة تباعًا حتى نهاية العام الجاري 2023.

وفي سياق ذلك عبر المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة cred عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز قائلاً: "على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتنا بالفترة الأخيرة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار مدخلات البناء، وصعوبات الاستيراد، وما نتج عنه من قفزات كبيرة بالتكلفة الانشائية للمشروعات، كان إهتمامنا الأساسي هو بذل كل ما بوسعنا للإستمرار في خطة الشركة، وألا تتأثر خطوات تنفيذ مشروعاتنا، والحفاظ علي ما اكتبسناه من ثقة عملائنا علي مدار سنوات، لذلك كثفت cred مجهوداتها للانتهاء من أعمال التشييد والبناء في مشروعاتها المختلفة ومنها مشروع CLM عبر اﻹسراع من معدﻻت تنفيذ المشروع مع اتباع سياسات تحوطية في تسويقه من خلال دراسة يومية لمتغيرات السوق، لتفادى اﻻضطرابات والزيادات السعرية في الخامات ومدخلات تنفيذ المشروعات".

وأضاف منصور، "واليوم نحن نؤكد لعملائنا التزامنا التام تجاههم والبدء في تسليم أولى وحدات المشروع بواقع 100 وحدة سكنية مع استمرار عمليات التسليم تباعًا، ونحن نأمل أن تسهم تلك الخطوة ولو بالقليل فى مسيرة الدولة المصرية لتنفيذ خطتها العمرانية الشاملة، التي تعكس حجم التطور العقاري بمختلف أنحاء البلاد وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة المشروع القومي الضخم الذي لفت جميع أنظار العالم له وأصبح نقطة تحول وجذب للكثير من الاستثمارات المحلية والاجنبية."

مشروع CLM هو مشروع سكني متكامل بتميز بموقع استراتيجي حيوي بقلب العاصمة الإدارية بمنطقة R7بالقرب من العديد من الخدمات والمرافق الهامة بالعاصمة الإدارية ومنها الحي الحكومي ومنطقة المال والأعمال وجامعة كوفنتري البريطانية، فضلًا عن قربه من النهر الأخضر، ويتكون من 4 مراحل ويتم بيعه على 5 مراحل، كما يبلغ إجمالي عدد الوحدات بالمشروع 1800 وحدة سكنية، بخلاف 196 وحدة إدارية وتجارية (مول كاسيل جيت)، حيث تضم المرحلة الأولى من المشروع عدد 476 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 120 إلي 250متر، وتسعى الشركة إلى العمل بكامل طاقتها بجميع مراحل المشروع للإنتهاء منها والتسليم وفقًا للبرامج الزمنية لها، وذلك للإنتهاء من تسليم كامل وحدات المشروع في 2024.

يتمتع CLM بمجموعة كبيرة من الخدمات والمرافق التي جعلت من المشروع مثال للمشروعات الحديثة التي تلبي حجم التطور الكبير في صناعة العقار في مصر، وتواكب كافة توجهات الدولة في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحقيق عناصر الاستدامة وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة كواحدة من أكبر وأهم المدن الذكية في مصر وأفريقيا والشرق الاوسط، فمشروع CLM يراعي تطبيق كافة عناصر الاستدامة به من مرافق وخدمات وبنية تحتية متكاملة، حيث يعتمد 70% من إجمالى مساحة المشروع على الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أن 81% من المساحة الكلية مساحات خضراء ومفتوحة، كما يشمل المخطط الرئيسى له على جراج بكامل مساحة الأرض للمرة الأولى في مصر وذلك لتوفير سهولة الحركة داخل المشروع وتقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء.

يضم CLM إلى جانب المنطقة السكنية منه منطقة تجارية متكاملة وهي مول "كاسيل جيت" المقام على مساحة 20 فدان بإجمالي استثمارات 700 مليون جنيه، وعدد وحدات 196 وحدة ، تتنوع أنشطتها ما بين تجارية وإدارية بمساحات متنوعة تتراوح من 65 إلى 220 متر مربع للتجاري والإداري بمساحات ثابتة 50 مترا مربعا، وبدأت بالفعل اعمال الانشاءات فى مول كاسيل جيت، ومن المخطط الانتهاء من صب الخرسانات خلال العام الجاري 2023 ومن ثم الاستمرار في استكمال انشاءات المنطقة التجارية، في ظل خطة cred الطموحة لاستكمال مشروعاتها الحالية والتوسع بمشروعاتها المستقبلية بمختلف أنحاء البلاد.