اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 08:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

%94 من القراء يطالبون بتكثيف جهود ضبط لصوص أموال أصحاب المعاشات

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:30 ص
%94 من القراء يطالبون بتكثيف جهود ضبط لصوص أموال أصحاب المعاشات الاستطلاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد الأصوات المطالبة بتكثيف الحملات لضبط المتهمين بسرقة أموال أصحاب المعاشات عبر الرسائل الإلكترونية المزيفة؟"، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتكثيف جهود ضبط لصوص أصحاب المعاشات عبر الرسائل الإلكترونية المزيفة.
 
وأيد 94% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف جهود ضبط لصوص أصحاب المعاشات عبر الرسائل الإلكترونية المزيفة، بينما عارض 6% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف جهود ضبط لصوص أصحاب المعاشات عبر الرسائل الإلكترونية المزيفة
 
Capture

 


الاستطلاع

استطلاع

القراء

اليوم السابع

أصحاب المعاشات

رسائل الكترونية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة