%94 من القراء يطالبون بتكثيف جهود ضبط لصوص أموال أصحاب المعاشات

في استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد الأصوات المطالبة بتكثيف الحملات لضبط المتهمين بسرقة أموال أصحاب المعاشات عبر الرسائل الإلكترونية المزيفة؟"، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتكثيف جهود ضبط لصوص أصحاب المعاشات عبر الرسائل الإلكترونية المزيفة.

وأيد 94% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف جهود ضبط لصوص أصحاب المعاشات عبر الرسائل الإلكترونية المزيفة، بينما عارض 6% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف جهود ضبط لصوص أصحاب المعاشات عبر الرسائل الإلكترونية المزيفة