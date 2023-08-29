اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

8 عاطلين يستولون على مليون جنيه من تاجر بالإكراه فى مدينة أكتوبر

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 10:23 ص
8 عاطلين يستولون على مليون جنيه من تاجر بالإكراه فى مدينة أكتوبر ضبطه متهمين بالسرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بسرقة مليون جنيه من تاجر بالإكراه، بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات إلى أن المتهمين استدرجوا المجني عليه، بحجة تبديل النقود إلى فئة الدولار، وانتحلوا صفة رجال شرطة، واعتدوا عليه، واستولوا على المبلغ المالي، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من تاجر اتهم فيه عددا من الأشخاص بسرقة مليون جنيه منه، بالإكراه، وذكر أنهم استدرجوه بعد إيهامه بقدرتهم على استبدال المبلغ إلى فئة الدولار، وفور وصوله، فوجئ بهم يدعون أنهم رجال شرطة، واحتجزوه داخل سيارة، واعتدوا عليه بالضرب، ثم استولوا على النقود وفروا هاربين.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة 8 عاطلين، وبإعداد عدة أكمنة، تمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

 


سرقة بالاكراه

سرقة تاجر

استبدال عملة

حدائق اكتوبر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة