هيئة المحطات النووية: صب قواعد مبنى الجزيرة النووى للمفاعل الأول 4 نوفمبر

كتبت – رحمة رمضان

كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه تم الانتهاء من الصبات الخرسانية لقواعد مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الأول بقدرة 1400 ميجا وات، كاشفا أنه من المتوقع تركيب مصيدة قلب المفاعل الأول فى 6 أكتوبر المقبل.

وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زيارة ممثلي هيئة الرقابية النووية والإشعاعية واستشاريها (VO-Safety للتحقق من جاهزية الهيئة لبدء أعمال الإنشاءات للوحدة النووية الرابعة تأتى كأحد الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة والتي تم خلالها الاطلاع على الوثائق التصميمة المعتمدة اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال، والتحقق من توافقها مع كل المتطلبات التنظيمية.

وقال الوكيل، إن نجاح الزيارة التفتيشية يعتبر تتويجا لمجهودات فرق العمل الخاصة بهيئة المحطات النووية وتعاظم الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من الزيارات التفتيشية السابقة للوحدات الأولى والثانية والثالثة، وثمرة للتعاون المستمر والتواصل الفعال بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وتابع الوكيل أنه من المخطط أن تتم أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة خلال شهر نوفمبر المقبل وذلك بعد حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.