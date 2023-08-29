اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 03:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 3 أشخاص فى تحطم مروحية تابعة لهيئة الأمن الروسية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 03:00 م
مصرع 3 أشخاص فى تحطم مروحية تابعة لهيئة الأمن الروسية تحطم مروحية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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لقى 3 أشخاص مصرعهم فى مقاطعة تشيلابينسك بمنطقة أورال، وسط روسيا، اليوم الثلاثاء، فى حادث تحطم مروحية من طراز "مى-8".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن مصدر في خدمات الطوارئ الروسية القول إن القتلى هم أفراد الطاقم وكانت المروحية التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية تقوم بتحليق تدريبي، مؤكدا أن الحادث وقع بسبب عطل فني حسب المعلومات الأولية.

وفى وقت سابق، تمكن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى منطقة أومسك الروسية من اعتقال عميل لأجهزة المخابرات الأوكرانية كان مكلفا بإتلاف وتدمير مرافق البنية التحتية وجمع بيانات الاستطلاع.

وقالت المتحدثة باسم الجهاز إيرينا روسناك - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، "إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة أومسك والذي تدعمه وكالات إنفاذ القانون الإقليمية اعترض أنشطة عميل لأجهزة المخابرات الأوكرانية، والذي كلفه مسؤولوه بإتلاف وتدمير منشآت البنية التحتية الحيوية وجمع معلومات استطلاعية حول القواعد العسكرية لوزارة الدفاع الروسية، وقد اعترف العميل بالتهم الموجهة إليه".

وأشار فرع جهاز الأمن الفيدرالي الإقليمي إلى أن المعتقل من سكان مدينة أومسك يبلغ من العمر 21 عاما، ووفقا للبيانات الأولية فقد تلقى مهاما من الجانب الأوكراني عبر تطبيق مراسلة، وقد تم توجيه تهم الخيانة العظمى ضد المعتقل، وهو متهم بالتورط في أنشطة منظمة إرهابية والقيام بعمل تخريبي.

 


تحطم مروحيه

روسيا

الامن الروسى

هيئه الامن الروسى

تحطم مروحيه فى روسيا



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