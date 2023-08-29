مصرع 3 أشخاص فى تحطم مروحية تابعة لهيئة الأمن الروسية

وقالت المتحدثة باسم الجهاز إيرينا روسناك - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، "إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة أومسك والذي تدعمه وكالات إنفاذ القانون الإقليمية اعترض أنشطة عميل لأجهزة المخابرات الأوكرانية، والذي كلفه مسؤولوه بإتلاف وتدمير منشآت البنية التحتية الحيوية وجمع معلومات استطلاعية حول القواعد العسكرية لوزارة الدفاع الروسية، وقد اعترف العميل بالتهم الموجهة إليه".

وأشار فرع جهاز الأمن الفيدرالي الإقليمي إلى أن المعتقل من سكان مدينة أومسك يبلغ من العمر 21 عاما، ووفقا للبيانات الأولية فقد تلقى مهاما من الجانب الأوكراني عبر تطبيق مراسلة، وقد تم توجيه تهم الخيانة العظمى ضد المعتقل، وهو متهم بالتورط في أنشطة منظمة إرهابية والقيام بعمل تخريبي.