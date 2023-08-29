مبتنامش كويس وبتكتر فى الملح.. أخطاء فى الرجيم يجب تجنبها

كتبت نهير عبد النبى

"بعمل رجيم بقالى كتير ووزنى مش بينزل".. شكوى يعانى منها الكثيرون، فبعد فترات طويلة من اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن لا يلاحظون فرقاً فى إنقاص الوزن، وفى هذه الحالة لا تحدث استجابة في إنقاص الوزن بسبب بعض الأخطاء التي يتبعونها.

فى هذا السياق قالت الدكتورة غدير يحيى، استشارى التغذية العلاجية والتجميل لـ اليوم السابع،" إن هناك أخطاء يقع فيها الكثيرون في الرجيم وأبرزها:

١-عدم النوم الكافي ، يجب أن يكون النوم من (٦:٨)ساعات، لأن قلة النوم أو الأرق يسبب زيادة في هرمون الكورتيزول وذلك يقلل الحرق .

٢-قلة شرب الماء الكافي للجسم يضعف الحرق ، فاحتياج جسم الانسان للماء يحسب على حسب وزن المريض ، لكل 25 كيلو جرام لتر ماء .

٣- تأخير وجبة الفطور يضعف الحرق ، لأن وجبة الإفطار هي الوجبة الرئيسية التي تشغل معدلات الحرق على مدار 24ساعة.

٤- النوم بعد الأكل مباشرة يضعف الحرق عن طريق حدوث امساك ومشاكل فى المعدة والقولون، آخر وجبة تكون قبل النوم من ساعتين ل3ساعات.

٥- الاقتصار على وجبتين أو وجبة فقط فى اليوم ، باختصار معدلات الحرق لا تقوم بوظيفتها إلأ بدخول الأكل فتعمل 5 مرات افضل من أنها تعمل مرة أو مرتين .

٦-عدم ممارسة الرياضة

7- عدم تناول الوجبات كاملة

8-تناول كمية كبيرة من الملح والمخللات على مدار اليوم مع العصبية وعدم الاستقرار النفسي ، يسبب ذلك احتباس مائي فى الجسم ، مما يؤدي لضعف الحرق وعدم النزول فى الوزن.