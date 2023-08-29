ما هى السيارات الأكثر ترخيصا فى يوليو 2023؟.. اعرف التفاصيل

أماني سمير

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر يوليو 2023 عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" لتسجل حوالى 18586 مركبة متنوعة.

وأوضح التقرير، أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 1245مركبة موديل 2020 و2259 مركبة موديل 2021 و6137 مركبة موديل2022 و7807 مركبات موديل 2023 و1138مركبة موديل 2024.

تواصل شيفورولية سيطرتها وعن الماركات الاعلى ترخيصا خلال شهر يوليو 2023 فقد حصدت ماركة " شيفرولية المركز الأول للشهر الثالث على التوالى حيث سجلت ترخيص وتأمين حوالى 884 سيارة.

وجاءت فى المركز الثانى ماركة " هيونداى " من خلال تأمين حوالى 797 سيارة والمركز الثالث ماركة " شيرى " مسجلة حوالى 686 سيارة، وفى المركز الرابع ماركة " نيسان " مسجلة تأمين وترخيص 593 سيارة، وفى المركز الخامس ماركة " كيا " بواقع 538 سيارة.

وفى المركز السادس ماركة " سوزوكى " بواقع 495 سيارة، وفى المركز السابع ماركة " تويوتا " بواقع 492 سيارة، وفى المركز الثامن ماركة " رينو بواقع 435، وفى المركز التاسع ماركة " إم جى " بواقع 388 سيارة، وأخيرا المركزالعاشر ن نصيب ماركة " بى واى دى" بواقع 387 سيارة خلال يوليو 2023.