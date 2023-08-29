قرار عاجل من سفارة مصر بأوكرانيا بخصوص الطلبة المصريين الراغبين فى العودة

كتب أحمد جمعة

أكدت السفارة المصرية لدى أوكرانيا في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها ستكون قادرة على مد صلاحية جوازات السفر لمدة 6 أشهر بما في ذلك جوازات السفر المنتهية والتي قاربت على الانتهاء، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية في مصر بشأن كل حالة على حدة.

وأهابت السفارة المصرية في أوكرانيا بالطلبة الراغبين في تمديد جواز السفر بالتوجه إلى السفارة، وتقديم صورة جواز السفر مع إحضار الأصل للاطلاع؛ بحيث يتسنى اتخاذ اللازم لمد صلاحية جواز السفر لمدة 6 أشهر.

وأشارت السفارة إلى تلقيها طلبات عديدة للعودة إلى مصر عبر مولدوفا من جانب الطلبة المصريين المتواجدين في اوكرانيا؛ لافتة إلى عدم قبول الجانب المولدوفى وثائق السفر السارية لمدة 3 أشهر، وكذا جوازات السفر المتبقى في فترة سريانها 3 أشهر أو أقل.