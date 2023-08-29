غلق باب الترشح لانتخابات جمعية مستثمرى العاشر من رمضان".. و29 متنافسًا

الشرقية فتحية الديب

أغلقت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان باب تلقى طلبات الترشح لخوض انتخابات عضوية المجلس الجديدة.

وأكد المحاسب أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه قد تقدم 29 رجل أعمال بطلبات الترشح لأجل التنافس على عضوية المجلس فى الدورة الانتخابية الجديدة للجمعية.

وتابع رضا أنه تشهد الانتخابات المقرر انعقادها نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل اختيار 15 عضوًا لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان لـ6 سنوات قادمة.

وأشار رضا إلى أنه بعد إعلان أسماء الأعضاء الخمسة عشر الناجحين فى الانتخابات، يتم تشكيل المجلس الجديد واختيار رئيس الجمعية والنائب والأمين العام وأمين الصندوق والمجلس التنفيذى، وذلك فور انتهاء العملية الانتخابية المقرر لها يوم 7 نوفمبر المقبل.