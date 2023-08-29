اليوم السابع
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عددهم يُوازى تعداد 4 دول أوروبية.. مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ (فيديو)

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:02 ص
عددهم يُوازى تعداد 4 دول أوروبية.. مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ (فيديو) مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ

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تحتضن مصر عددًا كبيرًا من اللاجئين على أراضيها يعيشون وسط المصريين ويتلقون جميع الخدمات العامة  وتشير الأرقام الرسمية إلى استضافة  مصر 9 ملايين شخص وفقًا لبيانات  الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

 

اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز قال إن  من بين اللاجئين في مصر 4 ملايين مواطن سودانى يليهم 1.5 مليون مواطن سورى وفق آخر  رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة وأوضح أنه فى ضوء الوضع الحالى  للأزمة السودانية فمن المرجح أن يزيد العدد بنحو مليونى لاجئ إضافى

 رئيس الجهاز كشف عن أن أعداد  اللاجئين فى مصر تعادل تعداد  3 أو 4 دول أوروبية كما يشكل ضغطًا على الاقتصاد المصرى  فيما يخص حجم الطلب على السلع  والخدمات بالإضافة إلى تأثيراتها على سوق العمل المصرى

ومن المقرر إجراء مسح الهجرة  الدولية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شئون اللاجئين والوزارات  وكل المنظمات  لحصر أعداد اللاجئين فى مصر بنهاية العام الحالي

 


اللاجئين

اللاجئين في مصر

اللاجئين السودانيين

اللاجئين السوريين



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