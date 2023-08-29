اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 09:59 ص
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عامل ينهى حياة بائع طعنا بسكين فى أوسيم

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 09:03 ص
عامل ينهى حياة بائع طعنا بسكين فى أوسيم مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى عامل حياة بائع بمنطقة أوسيم في الجيزة، نتيجة خلافات بينهما، حيث طعنه بسكين أنهى حياته في الحال، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة أوسيم، توجه على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن عامل قتل بائع طعنا بسلاح أبيض "سكين" نتيجة خلاف بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

 


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