اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 08:30 م
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رفع المخلفات بترسا وصيانة للصرف بأبو النمرس وإزالة الإشغالات بالليبنى فى الجيزة

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 08:19 م
رفع المخلفات بترسا وصيانة للصرف بأبو النمرس وإزالة الإشغالات بالليبنى فى الجيزة جانب من الحملة إزالة الإشغالات
كتبت - مرام محمد

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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، استغاثة من أهالي ترسا البلد بمركز ومدينة أبو النمرس تفيد بتضررهم من وجود طفح صرف صحي بشارع أولاد شعبان عبدالله، وعلى الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حل المشكلة وشفط المياه، وتم تمهيد الطريق ورفع المخلفات بمنطقة ترسا منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس.
 
وفي سياق متصل، تلقت محافظة الجيزة شكوى مواطن من المقيمين بشارع اللبيني، تفيد بتضرره من إشغالات وتعديات بعض المحال على الطريق العام، مما يؤثر على الحركة المرورية.
 
وفور تلقي الشكوى، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى، حيث نفذ الحي حملة مكبرة أسفرت عن رفع كافة التعديات والإشغالات الموجودة بنهر الطريق وتسيير الحركة المرورية بالشارع.
 
يُذكر أن محافظة الجيزة نفذت مؤخرا من خلال هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم حملات موسعة لتحسين مستوى النظافة بقطاع هضبة الأهرام، أسفرت عن رفع 525 طن مخلفات وتراكمات بقطع الأراضي 212ن ، 525ز  241ن ، 251ن ، 212ح وشوارع الثروة المعدنية والضغط العالي، وذلك من خلال حوالي 40 نقلة بسيارات ومعدات هيئة النظافة.
 
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الجيزة

محافظ الجيزة

ابو النمرس



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