بدء التجهيز لاستضافة مؤتمر المجلس الدولي للمطارات الأفريقية

كتب أحمد مصطفى

استقبلت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية علي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، و تهدف تلك الزيارة والتي تستمر علي مدار ثلاثة أيام إلى مناقشة الرؤى والاقتراحات لتنظيم المؤتمرالذي يعد أكبر حدث بمجال الطيران المدني في قارة أفريقيا .

يأتى ذلك في إطار التجهيز لاستضافة مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة أفريقيا تحت رعاية وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي ، والذي من المقرر أن يقام في القاهرة في الفترة من 24 فبراير إلى 1 مارس العام المقبل

وكانت الزيارة قد بدأت بجولة في مطار القاهرة للتعرف على الإمكانيات المتاحة في المطار وأحدث التطورات والتوسعات التي تمت في الفترة الماضية بالإضافة إلى الأسواق الحرة ومتحف مطار القاهرة وقاعات المحاضرات بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي، ومن المقرر أن تتضمن الزيارة أيضا الأماكن المستضيفة للأنشطة على هامش المؤتمر و كذلك زيارة لمطار سفنكس.

وأشاد علي التونسي بالتطورات التي تمت في مطار القاهرة والذي يعد أحد أهم المطارات على مستوى قارة إفريقيا كما أن اختيارمدينة القاهرة لإستضافة المؤتمر لما تتمتع به من تاريخ ثري وتطور سريع في البنية التحتية مما يجعلها نموذجاً يجمع بين العراقة والحداثة مما سيضفي طابعاً مميزًا على الاجتماعات بالإضافة إلى دور مصر الريادي والتاريخي في إنشاء وتطوير منظومة المطارات والنقل الجوي الإفريقية والذي انعكس هذا العام بتصدر المطارات المصرية لعدد الركاب على مستوي قارة إفريقيا.

ووجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتوفير كافة الإمكانيات حتى يظهر المؤتمر بالشكل المشرف الذي يليق بمصر ومكانتها وأضاف أن وزارة الطيران تولي مثل تلك الأحداث أهمية كبري خاصة وأنها تناقش سبل تعزيز نمو المطارات من خلال تنظيم العائدات من خارج مجال الطيران وتعدد مصادر الإيرادات وتطوير البنية التحتية للمطارات الإفريقية وتدريب العنصر البشري المؤهل للتعامل مع الركاب وفرص جذب الاستثمارات في هذا القطاع.