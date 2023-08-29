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القاهرة الإخبارية: واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ250 مليون دولار

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 08:42 م
القاهرة الإخبارية: واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ250 مليون دولار بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار.

وفى وقت سابق أعلنت أوكرانيا مقتل خمسة من سكان منطقة دونيتسك وإصابة أربعة آخرين، إثر عمليات للجيش الروسى فى المنطقة.. فيما أعلنت روسيا مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين، جراء قصف أوكرانى على الإقليم.

 

تفصيلًا.. أعلن رئيس منطقة دونيتسك الإقليمية بافلو كيريلينكو- في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة من سكان منطقة دونيتسك، وإصابة أربعة آخرين، إثر عمليات للجيش الروسي في المنطقة على مدار أمس.

 

وقال كيريلينكو: "في 28 أغسطس، قتل الروس خمسة من سكان منطقة دونيتسك، وأصيب أربعة أشخاص آخرين في المنطقة".

 

 

 


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