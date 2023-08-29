الفرح قلب ميتم.. قصة شاب راح ضحية عيار ناري فى "حنة عروس" بقليوب

كتب سليم على

عقارب الساعة تشير إلى الواحدة ظهرا.. احتفالات وزغاريد تملئ شوارع منطقة ميت نما، فرحا بالعروس التي ستدخل عيش الزوجية بعد بضعة أيام من حفل "حنة العروس" .. فجأة عم السكوت بعد سماع دوى عيار نارى وإصابة شاب بطلقة في الرأس، لتتبدل أصوات الفرح بأصوات الصريخ والبكاء وتعم حالة الحزن على أهالى المنطقة.

يقول شهود العيان خلال تحقيقات الأجهزة الأمنية، إن الحادث غير مقصود وأن المتهم أطلق الأعيرة النارية في الهواء احتفالا بالعروس، ولكن من قوة الطلقات انحرف السلاح عن يده وأصاب عيار المجنى عليه في رأسه الذى أودة بحياته في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وكانت مدير أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول شاب يدعى "ط. ع" 23 سنة، مصاب بطلق ناري من فرد خرطوش بالرأس.

وانتقلت أجهزة الأمن وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد المجنى عليه في حفل «نقل عفش عروس» بمنطقة ميت نما بدائرة المركز، أطلق صديقه النيران من فرد خرطوش أصاب المتوفى في رأسه، وقام الأهالى بنقله لمستشفى النيل، ثم تم تحويله لمستشفى الساحل وتوفي عقب ذلك متأثرا بإصابته، وتكثف مباحث مركز قليوب جهودها للقبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.