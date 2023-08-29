اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: فحوصات ما قبل الزواج تحمى من الإصابة بالأمراض السرطانية.. التفاصيل

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:00 ص
الصحة: فحوصات ما قبل الزواج تحمى من الإصابة بالأمراض السرطانية.. التفاصيل فحوص ما قبل الزواج تحمى من الإصابة بالأمراض السرطانية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان، إن فحوصات ما قبل الزواج هامة لضمان صحة الأطفال وخلوهم من الأمراض الوراثية.
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الفحوصات الطبية المقدمة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين).
 
وتابعت الوزارة، في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.
 
المبادرة تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.
 
image0
 

الصحة

فحوص قبل الزواج

الوحدات الصحية

التثقيف الصحى



الموضوعات المتعلقة

إصدار 35 ألف شهادة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالشرقية.. تفاصيل

الخميس، 27 يوليو 2023 02:00 ص

الكشف على 31 ألفا و902 مواطن بالمنيا ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"

السبت، 15 يوليو 2023 01:50 م

استئصال ورم لعروس قبل زفافها اكتشفه الأطباء أثناء فحص المقبلين على الزواج بالزقازيق

الإثنين، 10 يوليو 2023 03:03 م

الصحة: خدمات فحص المقبلين على الزواج تقدم للمصريين والأجانب بالوحدات

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:56 ص

الصحة تكشف الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج.. إنفوجراف

الإثنين، 29 مايو 2023 12:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة