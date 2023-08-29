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الرئيس السيسى يؤكد لـ"البرهان" موقف مصر الراسخ بالوقوف بجانب السودان

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:25 م
الرئيس السيسى يؤكد لـ"البرهان" موقف مصر الراسخ بالوقوف بجانب السودان الرئيس السيسى ورئيس مجلس السيادة السودانى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.
 
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكداً موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
 
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الرئيس السيسي

عبد الفتاح البرهان

السودان

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