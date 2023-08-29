وقالت الرئاسة الفرنسية - فى بيان اليوم - "ببالغ الحزن والأسى، علم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بمقتل الرقيب المظلى نيكولا مازييه أمس الاثنين، فى العراق، فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية فى عملية لمكافحة الإرهاب".

وأعرب الرئيس الفرنسي عن بالغ حزنه وثمن تضحية هذا الجندي الذي قتل خلال إنجاز مهمته.

وقدم الرئيس الفرنسي خالص تعازيه لأسرة الجندي وأحبائه مؤكدا لهم تضامن الأمة الفرنسية في هذه الظروف الأليمة. كما أعرب عن دعمه لباقي أفراد وحدته وخاصة رفاق الرقيب مازييه الذين أصيبوا بجروح بجواره.

وثمن ماكرون شجاعة الجنود الفرنسيين في العراق، وأكد مجددا تصميم فرنسا على مكافحة الإرهاب بجانب العراق.

جدير بالذكر أن هذا الجندي هو ثالث جندي فرنسي يقتل في العراق منذ 18 أغسطس الجاري.

وكانت الرئاسية الفرنسية قد أعلنت - في 21 أغسطس الجاري - مقتل عسكري فرنسي في العراق، خلال مهمة تدريب مع الجيش العراقي.

يذكر أن الرئيس الفرنسي جدد دعمه للشعب والسلطات العراقية وعزم فرنسا مواصلة العمل إلى جانب العراق لتدريب القوات الأمنية التي تحارب الإرهاب.