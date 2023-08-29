الحزب الشيوعى يدعو لحرمان الأجانب من الجنسية الروسية حال التهرب من التعبئة العسكرية

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طرح نواب الحزب الشيوعي الروسي على مجلس الدوما مشروع قانون بحرمان الأجانب الحاصلين على الجنسية الروسية من هذه الجنسية في حال التهرب من التعبئة العسكرية أو عدم تسجيل أنفسهم في مراكز التجنيد.

وذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية الاثنين أن المذكرة التوضيحية لمشروع القانون جاء فيها "أن الأجانب يحصلون على الجنسية الروسية ويتمكنون من الوصول إلى نظام التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك في روسيا، ولكنهم في الوقت نفسه يتهربون من التسجيل بمراكز التجنيد العسكري ومن التعبئة، متجاهلين حقيقة أن الجنسية الروسية لا تمنح الحقوق فحسب، بل يترتب عليها مسؤوليات أيضا"، مقترحا حرمان هؤلاء الأجانب من الجنسية لانتهاكهم القوانين الروسية.



يُذكر أنه معطيات وزارة الداخلية الروسية تشير إلى أن أكثر من 691 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية الروسية في 2022، منهم 173 ألفا من طاجيكستان و45 ألفاً من أرمينيا، و42 ألفاً من كازاخستان.



وتوضح معطيات الداخلية الروسية أيضا أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 حصل أكثر من 106 آلاف شخص على الجنسية الروسية.



يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قبل شهر قانونا يقضي بأن الأجانب، الذين يبرمون عقودا مع وزارة الدفاع الروسية، سيسمح لهم بالتقدم بطلبات للحصول على الجنسية الروسية مع أفراد أسرهم