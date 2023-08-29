التصريح بدفن ضحايا حادث عقار الإسماعيلية المنهار

الإسماعيلية- صبرى غانم

قررت الجهات المختصة الإسماعيلية ، التصريح بدفن جثامين 3 أشخاص ضحايا العقار المنهار بشارع ثروت في المحطة الجديدة، بنطاق حي أول وتسليم الجثامين لذويهم، مع استمرار استكمال التحقيقات في الواقعة.

وشهدت الإسماعيلية صباح أمس الاثنين، حادث انهيار منزل قديم وبداخله عدد من السكان في منطقة المحطة الجديدة في نطاق حي أول الإسماعيلية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة عن انهيار منزل قديم في نطاق حي أول ووجود سكان بداخله وانتقل رجال الحماية المدنية مدعمين بالمعدات الحديثة لرفع الأنقاض والبحث عن الضحايا، وتم إخلاء المنازل المجاوره للعقار المنكوب وعمل كردونات أمنية في محيط الشوارع المؤدية للعقار تحسبًا لحدوث انهيارات أخرى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للجهات المختصة التى أصدرت قرارها المتقدم.