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الأمن العام يضبط هاربا من 96 سنة سجن

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:15 م
الأمن العام يضبط هاربا من 96 سنة سجن ضبط هارب من 96 سنة سجن _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) هارب من تنفيذ عدد (74) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 77 سنة وكفالات مالية وضبط  (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (79) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 96 سنوات ، وكفالات مالية.
 
 
واسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) هارب من تنفيذ عدد (96) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 185 سنة، وكفالات مالية وضبط  (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (65) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 24 سنة ، وكفالات مالية.
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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