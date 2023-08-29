الأمن العام يضبط هاربا من 96 سنة سجن

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) هارب من تنفيذ عدد (74) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 77 سنة وكفالات مالية وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (79) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 96 سنوات ، وكفالات مالية.

واسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) هارب من تنفيذ عدد (96) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 185 سنة، وكفالات مالية وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (65) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 24 سنة ، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.