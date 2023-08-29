اليوم السابع
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الأمن العام يضبط مخدرات وسلاح بحملات أمنية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:16 م
الأمن العام يضبط مخدرات وسلاح بحملات أمنية ضبط مخدرات وسلاح بحملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (66) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (14 بندقية آلية –21 بندقية خرطوش- 3 طبنجات – 28 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (61 متهم لــ 38 منهم معلومات جنائية").
 
ونجحت الجهود في ضبط (9) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (9 متهمين لـ "7 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (480) حكم قضائى متنوع.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") بحوزة (4 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (1) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى وطلقة) بحوزة (متهم) وتنفيذ عدد (625) حكم قضائى متنوع وضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (8 متهمين لـ"6 منهم معلومات جنائية").
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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