اعترافات المتهمين بقتل جارهم في سوهاج: "خلافات الجيرة السبب"

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

"خلافات جيرة" تسببت في مقتل عامل بسوهاج، بعدما تعدى عليه 3 أشخاص حتى سقط قتيلا، وتم نقله للمستشفى والقبض على المتهمين الذين اعترفوا بجريمتهم.

وقال المتهمون :"خلافات قديمة جمعتنا بالمجني عليه بسبب الجيرة، تدخل الوسطاء لحلها لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، حتى وقعت مشاجرة تعدينا خلالها عليه بالضرب بالعصي والشوم، حتى أصيب بكسر بالجمجمة أودى بحياته".

ونجحت الداخلية في ضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز ) مصاب بجرح قطعي وكسر بالجمجمة "توفـى عقب وصوله " ، وبسؤال والدته (ربة منزل - مقيمة بذات الناحية) اتهمت كلٍ من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) بالتعدي على نجلها بعصى شوم وسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات حوال الجيرة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة (سلاح أبيض - 2 عصا شوم) ، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.