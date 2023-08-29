اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:10 ص
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استطلاع: ترامب يتقدم على بايدن رغم الاتهامات الموجهة إليه

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:00 ص
استطلاع: ترامب يتقدم على بايدن رغم الاتهامات الموجهة إليه ترامب
أحمد علوى

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أظهر استطلاع لآراء الأمريكيين أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتقدم على الرئيس الحالي جو بايدن، على الرغم من الاتهامات التي يواجهها ترامب في قضية "التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات".

ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة Schoen Cooperman Research، قال 45% من الأمريكيين كانوا سيصوتون لصالح ترامب لو جرت الانتخابات الرئاسية الآن، مقابل 44% لصالح بايدن. ولم يحدد 11% موقفهم.

وقيم 44% ممن تم استطلاع آرائهم عمل بايدن في منصب الرئاسة إيجابيا، فيما أبدى 54% موقفا سلبيا تجاه أدائه.

وكانت تقييمات 52% لعمل ترامب في البيت الأبيض إيجابية، و44% سلبية. وجرى الاستطلاع في شهر أغسطس الجاري.

 

 

 

 


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