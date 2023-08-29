إعلان حالة التأهب الجوى ودوى صافرات الإنذار فى 4 مقاطعات بأوكرانيا

أحمد علوى

أفادت خرائط الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بأنه الإعلان عن حالة التأهب الجوي وسماع صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف وبولتافا وسومي ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا.

وأضافت بيانات الوزارة أن صفارات الإنذار بدأت في مقاطعة خاركوف في تمام الساعة 00:05 بتوقيت موسكو، ثم امتدت إلى المقاطعات الأخرى المذكورة في غضون دقائق قليلة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، مؤكدة أنها بذلك أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أراضي روسيا.

قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات إس بي جي-9 في قرية بيركوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنها تصدت للهجوم وأسقطت الطائرة في 28 أغسطس حوالي الساعة 23.00 مساء، وأضافت أنه "تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية المناوبة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم السبت الماضي، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.