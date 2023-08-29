اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 07:17 م
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إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بإحدى قرى كفر الشيخ

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:29 م
إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بإحدى قرى كفر الشيخ مشاجرة - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر وقوع مشاجرة حامية بقرية اسحاقة بسبب خلافات الجيرة ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.
 
 
 
تلقى مدير أمن كفرالشيخ ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام ، تفيد بوصول مصابين فى مشاجرة بقرية اسحاقة، وبالفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، "جملات .ح.أ"، 25سنة ، بكدمات وجرح قطعي بالرأس، و"أمينة.أ.ع"، 30سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"إبراهيم .ع.ج"، 27سنة، كدمات وسحجات بالوجه.
 
 
 
كما أصيب"وليد.م.إ"، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"كريم .ع.ج" ، 25سنة، بكدمات وسحجات بالساق، و"جبر .م.س" ، 45 سنة، جرح قطعي بفروة الرأس،تحرر المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 

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