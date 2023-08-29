اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 09:58 ص
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إصابة شخصين فى تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 09:27 ص
إصابة شخصين فى تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج حادث تصادم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نقل بمقطورة وسيارة نقل على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى نتج عن الحادث اصابه قائدى السيارتين تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.
 
ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بسوهاج برئاسة اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز المنشاة.
 
عقب الانتقال والمعاينة تبين أن طرفـى الحادث كل من السيارة نقل بمقطورة " قيادة المدعو علاء ا م م - سن 35 سنة سائق ومقيم دائرة مركز سوهاج، والسيارة ربع نقل " محملة برأس ماشية قيادة المدعو محمد ع ش ح 65 سنة سائق ومقيم دائرة المركز.
 
وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالسيارة الثانية من الجانب الأيسر نجم عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".
 
وقائد السيارة الثانية " بجرح رضى بالذراع الأيسر " - وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعى نفوق رأس الماشية المشار إليها وبسؤال قائدى السيارتين بمضمون ما سبق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم رفع اثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

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