إحالة 7 عاملين بالوحدة الصحية بساقية موسى بأبو قرقاص للتحقيق لتركهم العمل

أحال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، فى المنيا 2 أطباء و2 تمريض و3 إداريين للتحقيق لتركهم العمل.

جاء ذلك خلال جولات لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بداخل القرى وتابع رئيس المركز خلال الجولة مدى انتظام العاملين بالوحدة فى الفترة الصباحية وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد 2 أطباء و2 تمريض و3إداريين فقام بالتشطيب عليهم وإحالتهم للتحقيق، ورفع مذكرة للواء اسامة القاضى محافظ المنيا بناء على التقرير الذى أعدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص تنفيذًا لتعليمات المحافظ، وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضمانًا لراحة المواطنين.

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذى يمس حياة المواطنين.

وكلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافى السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافى المخالفات.