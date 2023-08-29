إجراءات استرداد مضبوطات إشغال الطريق فى الجيزة.. 15 يوما لاسترجاعها

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة حملاتها اليومية لرفع إشغالات المقاهى والمحال التجارية والأكشاك والباعة الجائلين؛ لضبط الشارع وتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حددت المحافظة أسعار التصالح على الإشغالات التي يتم مصادرتها في قائمة تضم نحو 127 صنفًا من الإشغالات، تبدأ فيها القيم السعرية للمخالفات من 20 جنيها كحد أدنى للكرسي الواحد المضبوط وتصل إلى 30 ألف جنيه للحفار والبامب الخرساني المستخدمين في أعمال البناء.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات استرداد الباعة وأصحاب المحال لمضبوطات حملات الإشغالات، وذلك على مدار 15 يوما، وهي المدة التي يسمح خلالها للمواطن باسترداد المضبوطات الخاصة به بعد سداد الرسوم المقررة واتباع الإجراءات في هذا الشأن.

1- يتقدم صاحب المضبوطات بطلب إلى الحي بشأن التعلقات التي تم التحفظ عليها بمخازن الحي عن طريق شرطة المرافق، وتحديد الآتي:

- المضبوطات التي تم التحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية.

- موعد ومكان الحملة التي تم ضبط الإشغالات بها.

- المضبوطات الخاصة.

2- إحضار صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

3- إحضار صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع عليها.

4- إحضار إيصال دال على سداد الرسوم المطلوبة.

5- إحضار ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

6- سداد رسم النظر وضعف رسم الإشغال، بالإضافة للمصروفات الإدارية المحددة من قبل الحي.

يُذكر أن محافظة الجيزة رفعت مؤخرا 1310 حالات إشغال وتعد على الطريق العام وأملاك الدولء بأحياء جنوب والدقي والعمرانية، شملت 980 حالة إشغال وتعد للبائعين والمحال التجارية بحي جنوب الجيزة، و330 حالة بحي الدقي.

ومن ناحيته، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للشارع بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة ورصد مخالفات المحال والمقاهى ورفع الإشغالات ومنع التعديات لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.