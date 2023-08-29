أخبار مصر.. الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ غدا والعظمى بالقاهرة 40 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من تعرض البلاد لارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من غد الأربعاء ولمدة 48 ساعة مقبلة، وسط توقعات أن تقفز درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى ل 39 و 40 درجة .

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة، و شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.

القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس السيادة السودانى فى العلمين



أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان لدى وصوله مطار العلمين الدولي.

التعليم: 30 سبتمبر آخر موعد لقبول التحويلات من الأزهر للمدارس أرسلت الإدارة المركزية لتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الاعدادي، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات، مؤكدة أنه حرصا من كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف على تحقيق الصالح العام، ومراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب يرجي التكرم بالتنبيه علي المختصين طرفكم بإجراءات التحويل للراغبين من أولياء الأمور من المعاهد الأزهرية إلي وزارة التربية والتعليم بتجميع طلبات التحويل لمن فاتهم الموعد لظروف قهرية بعد التأكد من استيفائها لجميع الشروط ومراجعتها علي أن تقدم بكشف معتمد إلي الادارة العامة للتعليم الاعدادي بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الادارية الجديدة بداية من اليوم التالي لانتهاء موعد التحويلات بين المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى موعد أقصاء 2023/9/30 .

محافظة القاهرة تنفى إزالة مقبرتى الإمام ورش وأمير الشعراء.. صور



نفت محافظة القاهرة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا، بشأن إزالة مقبرتى الأمام ورش صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم، وأمير الشعراء أحمد شوقى ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.

وتؤكد محافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة .

وأهابت محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

التموين: التنسيق مع "الغرف التجارية" لمد الأوكازيون الصيفى حتى 30 سبتمبر



أكد أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرار مد فترة الأوكازيون الصيفى لـ30 سبتمبر المقبل تم بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف «أبو الفضل»، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافى وجومانا ماهر: «تم عرض مذكرة على وزير التموين وفقا لاحداثيات رصدناها من خلال السوق، وباعتبار أن الاتحاد العام هو الأدرى بشؤون التجار، فجرى التنسيق معه لمد فترة الأوكازيون حتى 30 سبتمبر لأسباب عديدة».

إحالة زوج مذيعة شهيرة للمحاكمة فى وفاة ضحية كلب الشيخ زايد



أحالت النيابة العامة باكتوبر زوج ومديرة منزل مذيعة شهير للمحاكمة الجنائية فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلب بمدينة الشيخ زايد.

وحددت النيابة العامة جلسة 11 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الشيخ زايد.

استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.