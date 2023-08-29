أحمد السويدى: الانتهاء من مصنع معدات الرى المحورى فى العين السخنة

كتب مدحت عادل

كشف المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي اليكتريك، عن الانتهاء من المصنع الجديد لإنتاج معدات الرى المحورى بمنطقة العين السخنة، وذلك بصناعة محلية تصل إلى 80٪، وهو ما يوفر نحو 100 مليون دولار في الفاتورة الاستيرداية لمصر.

وجاء ذلك خلال حفل وضع حجر الاساس لمشروع إنشاء أكاديمية السويدي الفنية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم.

وبدأ الإنشاء في الأول من مايو 2022، وتبلغ مساحة المصنع الجديد 113 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه، ومخصص لإنتاج معدات الرى المحورى "البيفوت" وهو استثمار محلى مشترك، ويستوعب نحو 700 عامل ومهندس عمالة مباشرة و2000 عامل غير مباشر، وبدأ التشغيل الفعلى في مايو الماضى.