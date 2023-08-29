آلات شعبية وأطفال الفنون الشعبية وورش أعمال فنية بثقافة الاسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدم قصر ثقافة الإسماعيلية ، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن وذلك فى اطار مبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى تحت عنوان "ثقافتنا في اجازتنا" والاحتفال بالاعياد والمناسبات القومية.

بدأ الحفل بعرض فني لفرقة الإسماعيلية، للفنون الشعبية أطفال حيث قدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات علي أنغام السمسمية منها عدى النهار والشهيد، تدريب مصطفي محمود، بحديقة الشيخ زايد.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية لللآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيي مولر ،باقة من اورع الاغنيات الوطنية والتراثية علي انغام السمسمية منها افتتحيت الفرقة ، علي ، قومي شوفي يا اسماعيلية ، انا واد صياد من بحري ، اسماعيلية ياللي هواكي ، قومي شوفي يا اسماعيلية،انا الاسماعيلي ، نوح الحمام ، انا عجبني مثل ، اها يالالالي، اهوى ياقمر،دار الشدوف ، ابويا وصاني ، كان الجميل ، مصر العظيمة بشعبها المجموعة، وسط اعداد كبير وتفاعل من رواد حديقة الشيخ زايد.

كما نظم قصر ثقاقة الإسماعيلية، ورشة أعمال فنية بورق الكانسون والورق الملون وعمل اشكال فنية من الطبيعية لتنميه مهارات الأطال المشاركين بمرسم قصر ثقافة الاسماعيلية تنفيذ سماح علي.