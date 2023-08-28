65 % من البريطانيين يؤيدون تقنين الموت بمساعدة طبية.. والبرلمان يصدر توصيته قريبا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" إن عدد أكبر من البريطانيين أصبح يعتقد أنه من المقبول خرق القانون لمساعدة صديق أو أحد أفراد الأسرة الذين يريدون الموت أكثر من الذين يعتقدون أن ذلك خطأ، حسبما كشفت لمحة سريعة عن الرأي العام في المملكة المتحدة حول فكرة المساعدة على الموت.

وتأتي هذه النتيجة في الوقت الذي يدرس فيه أعضاء البرلمان التغييرات المحتملة على القوانين التي تحكم قرارات نهاية الحياة، وفي الوقت الذي وصفت فيه امرأة من لانكشاير تعاني من مرض عضال وتستعد للسفر إلى سويسرا لإنهاء حياتها قانون المملكة المتحدة ضد المساعدة على الموت بأنه "قاسي وعفا عليه الزمن".

وتحدثت روزماري ووكر، التي تعاني من سرطان الدم غير القابل للشفاء، في الوقت الذي أظهرت فيه الأبحاث التي أجرتها مؤسسة إبسوس في المملكة المتحدة أن 38% يعتقدون أنه من المقبول خرق القانون مقابل 29% لم يفعلوا ذلك.

ويستعد النواب للتوصية بكيفية استجابة الوزراء للدعوات الموجهة إلى حكومة المملكة المتحدة بأن تحذو حذو أستراليا ونيوزيلندا و10 ولايات أمريكية في السماح للبالغين المصابين بأمراض مزمنة وذوي الكفاءة العقلية بإنهاء حياتهم من خلال القتل الرحيم.

وأظهر البحث أن ثلثي الجمهور أيدوا أيضًا تقنين الموت بمساعدة طبية.

وقالت ووكر: "القانون الحالي يجبرني على اختيار الموت الذي لا أريده، على بعد مئات الأميال من منزلي مع غرباء ولا أحد منا يريد ذلك".

ويعتقد 65% من الأشخاص في المملكة المتحدة أنه يجب أن يصبح قانونيًا أن يساعد الطبيب شخصًا بالغًا يتمتع بعقل سليم على اختيار الموت لاسيما فى ظل انتحار مئات الأشخاص سنويا وسفر غيرهم إلى سويسرا، وهي واحدة من عدة دول أوروبية لديها قوانين أكثر تخفيفًا، حيث توافق على إنهاء الحياة طوعا إذا كان الرأي الطبى يقول إن الشخص لم يعد يتبق له سوى أقل من ستة أشهر للعيش بشرط تأكيد المحكمة العليا.

بينما يدعم 61% من الأشخاص أيضًا قدرة الطبيب على إعطاء الأدوية التي تنهي الحياة، على الرغم من وجود علامات على انخفاض طفيف في دعم هذه الممارسة مقارنة بعام 2022 (68%)، عندما كان هناك اختلاف طفيف في صياغة السؤال.

وأظهر الاستطلاع أيضًا انخفاضًا طفيفًا في عدد الأشخاص الذين فضلوا المساعدة على الموت للبالغين الذين يعانون من معاناة عقلية أو عاطفية من 40% في عام 2022 إلى 35% في عام 2023، على الرغم من وجود اختلاف طفيف مرة أخرى في الصياغة.

وتعزز هذه الأرقام مستوى الدعم المستقر للإصلاح، وتأتي بعد أن ساهم مئات الأشخاص في تحقيق برلماني مشحون للغاية حول القتل الرحيم، والذي سمع أنه مع ظل بقاء هذه الممارسة غير قانونية في المملكة المتحدة، ساعدت منظمة ديجنيتاس السويسرية 540 شخصًا بريطانيًا على إنهاء حياتهم في المملكة المتحدة خلال العقدين الماضيين.