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5 معلومات عن مدرسة العباقرة لرعاية الموهوبين والنابغين.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:00 ص
5 معلومات عن مدرسة العباقرة لرعاية الموهوبين والنابغين.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رعاية الموهوبين والمبدعين والنابغين من الطلاب فى جميع المجالات، وتسعى الوزارة إلى إنشاء مدرسة للعباقرة، نقدم فى التقرير التالى 5 معلومات عن هذه المدرسة: 
 
- المدرسة تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس"STEM" ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس
 
- تقديم حزمة امتيازات للطلاب عبر توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز
 
- الهدف من إنشاء مدرسة العباقرة  الاستثمار في الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الانسان المصري، كما أن فكرة إنشاء مدرسة العباقرة تستهدف تحقيق أقصى درجات الاستثمار في الموهوبين والنابغين.
 
- وضع آليات لإمكانية التحاق طلاب من دول عربية بمدرسة "العباقرة" بشرط اجتيازهم حزمة من الاختبارات، فضلا عن إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية.  
 
- سيتم وضع آليات التنفيذ ومعايير اختيار المعلمين في مدرسة "العباقرة" وشروط التحاق الطلاب والامتيازات المقدمة للخريجين منها.
 
 

التربية والتعليم

مدرسة العباقرة

الالتحاق بمدارس العباقرة

اخبار مصر

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