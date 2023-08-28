5 معلومات عن مدرسة العباقرة لرعاية الموهوبين والنابغين.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رعاية الموهوبين والمبدعين والنابغين من الطلاب فى جميع المجالات، وتسعى الوزارة إلى إنشاء مدرسة للعباقرة، نقدم فى التقرير التالى 5 معلومات عن هذه المدرسة:

- المدرسة تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس"STEM" ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس

- تقديم حزمة امتيازات للطلاب عبر توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز

- الهدف من إنشاء مدرسة العباقرة الاستثمار في الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الانسان المصري، كما أن فكرة إنشاء مدرسة العباقرة تستهدف تحقيق أقصى درجات الاستثمار في الموهوبين والنابغين.

- وضع آليات لإمكانية التحاق طلاب من دول عربية بمدرسة "العباقرة" بشرط اجتيازهم حزمة من الاختبارات، فضلا عن إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية.

- سيتم وضع آليات التنفيذ ومعايير اختيار المعلمين في مدرسة "العباقرة" وشروط التحاق الطلاب والامتيازات المقدمة للخريجين منها.