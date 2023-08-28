هل للمبانى السكنية بصمة كربونية؟.. الخبراء يجيبون: "Green building" الحل

كتبت منال العيسوى

شهدت ساحات النقاشات والجدل خلال الفترة الماضية عدد من الأطروحات المتعلقة بالبصمة الكربونية وشهادات الكربون، والبصمة الكربونية لكل المنشآت الصناعية، إضافة لطرح مصطلحات مثل "Green building" أو البنايات الخضراء، وهو ما يطرح تساؤل مهم هل للبنايات بصمة كربونية، وهل المبانى المستدامة لها فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية أم لا، وهو ما يجيب عليه أحد خبراء الاقتصاد الأخضر فى مصر وهو الدكتور حسين أباظة كبير مستشارى وزارة البيئة والتخطيط فى ملف الاقتصاد الأخضر.

فى البداية يؤكد الدكتور حسين أباظة، أن المبانى المستدامة ليست بدعة ولكنها هى تلك المبانى التى بنيت وصممت للتعامل مع الطبيعة والعوامل المحيطة بها والقائمة على استخدام مواد بناء طبيعية موجوده فى محيط البناية واتجاه الرياح والتهوية ودخول الشمس، مؤكدا المبانى المستدامة هى فى الأساس تصميم جيد يأخذ فى الاعتبار كافة الاحتياجات البيئة، وكيفية تأثير هذه المبانى على البيئة المحيطة بها، ومن هنا تكون لديها القدرة على التخفيف من بصمتها البيئية.

ويشير أباظة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه هناك حوالى 40% من الانبعاثات الكربونية تساهم فيها المبانى حول العالم حيث يتسبب البناء فى ثلث النفايات تقريبا وان المبانى المستدامة، هى أحد الحلول لإبطاء الآثار السيئة لتغير المناخ، إضافة لفوائد الاقتصادية والاجتماعية للجميع سواء فى العناصر المستخدمة فى البناء المستدام، أو كيفية إدارة واستغلال مياه الأمطار، ة استخدام الطاقة المتجددة أو طاقة الرياح والشمس أو مواد البناء الطبيعية، وهو ما يجعل هذا النوع من البنايات الافضل من أجل صحة الإنسان والأرض معا.