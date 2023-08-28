ننشر أسماء ضحايا عقار الإسماعيلية المنهار

الإسماعيلية- صبرى غانم

ينشر اليوم السابع أسماء ضحايا حادث عقار الإسماعيلية المنهار من المتوفين والمصابين هم، محمد سعيد عبد المقصود مصاب، والناجي الوحيد من انهيار العقار هو أحمد الركابي، كما توفى داخل العقار كلا من أيمن على إسماعيل ووحازم الركابى 40 عام وطفله ياسين حازم 5 سنوات.

وانتقل فريق من النيابة الادارية بالإسماعيلية لمعاينة عقار الاسماعيلية المنهار للوقوف على أسباب الانهيار.

وكانت قوات التدخل السريع بالحماية المدنية قد نجحت منذ قليل فى استخراج شخص ونجله من تحت انقاض عقار الإسماعيلية المنهار ومازال البحث جاري عن وجود ضحايا أخرى.

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة بقسم اول محافظة الإسماعيلية واسفر الانهيار عن إصابة شخص واستخراج جثة من تحت الانقاض والبحث عن اخرين.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالمحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية والأجهزة التنفيذية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والتدخل السريع إلى مكان الحادث.

وانتقل إلى مكان البلاغ اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة واسفر الانهيار حتى الآن عن اصابة شخص ومصرع 3اخرين تحت الانقاض والبحث عن اخرين تحت انقاض المبنى.