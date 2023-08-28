نجم سهيل يبشر بنهاية الصيف.. يُرى بالعين المجردة وثانى ألمع نجوم الليل

كتب محمود راغب

بدأت ملامح بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف 2023 في المنطقة تلوح في الأفق مع بداية ظهور نجم سهيل، حيث يرصد بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن نجم سهيل يعتبر من أكثر النجوم التي اهتم به منذ القديم في الجزيرة العربية لأنه بالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس ويبدأ النهار يقصر تدريجياً ويبرد آخر الليل بشكل ملموس وتبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عاموديه بداية فصل الصيف لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم.

ونجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنة ضوئية وهو ألمع نجم ضمن مجموعه نجوم "كارينا" القاعدة الجنوبية وثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية ولو أن بُعده عنا كان مثل الشعرى اليمانية لفاقه في اللمعان.

جدير بالذكر أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس لا من قريب ولا من بعيد مثل غيره من النجوم - باستثناء الشمس - وانما هذا النجم مجرد “علامة” فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.