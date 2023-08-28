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مصرع طالبة سقطت من الطابق السابع أثناء نشر الغسيل بالمحلة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 09:59 م
مصرع طالبة سقطت من الطابق السابع أثناء نشر الغسيل بالمحلة جثة- أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقيت طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع بمنطقة منشية البكري ثان المحلة، أثناء قيامها بنشر الغسيل وتم نقل الجثمان للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط فتاة من الطابق السابع ووفاتها بمنطقة منشية البكري ثان المحلة
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين سقوط فتاة تدعي " م.م" طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، بعد أن اختل توازنها وسقطت في الشارع من الطابق السابع أثناء قيامها بنشر الغسيل، تم نقل الجثمان للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

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سقوط فتاة من الطابق السابع بالمحلة



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