مركز CDC الأمريكى: أفضل وقت للحصول على تطعيم الإنفلونزا شهرى سبتمبر وأكتوبر

كتبت فاطمة خليل

أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوى، حيث يجب أن يحصل كل شخص يزيد عمره على 6 أشهر ولا يعاني من حساسية "شديدة ومهددة للحياة" تجاه أحد مكونات اللقاح على لقاح الإنفلونزا في الأشهر المقبلة.

وبحسب موقع "فوكس نيوز" قال مركز السيطرة على الأمراض، إن معظم الناس يجب أن يحصلوا على لقاح الإنفلونزا مرة واحدة، ومن الأفضل أن يحصلوا عليه في شهرى سبتمبر أو أكتوبر.

وأوضح المركز "يجب أن يستمر التطعيم طوال الموسم طالما أن فيروسات الإنفلونزا منتشرة".

وقال الأطباء إنه يجب الحصول على التطعيمات قبل موسم الإنفلونزا هذا العام، والذي يمكن أن يكون "سيئًا إلى حد ما"، كما يقول الخبراء.

ووفقًا لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض سيحتاج بعض الأطفال دون سن التاسعة إلى جرعتين مختلفتين من لقاح الإنفلونزا بفارق أربعة أسابيع.

ويعتمد عدد الجرعات المطلوبة على تاريخ التطعيم السابق للطفل، وينبغي إعطاء الجرعة الأولى في أقرب وقت ممكن.

جميع لقاحات الإنفلونزا الموزعة في الولايات المتحدة خلال موسم الإنفلونزا 2023-2024 ستكون "رباعية التكافؤ" أو رباعية المكونات.

اثنان من لقاحات الإنفلونزا الثمانية المعتمدة مخصصة فقط لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا؛ تتم الموافقة على اثنين فقط لمن هم أكبر من 6 أشهر وأقل من 3 سنوات؛ وآخر معتمد فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.