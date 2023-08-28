مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح طبقا للقانون.. تعرف عليها

يتساءل البعض من المواطنين عن المخالفات المرورية التى لا يجوز التصالح فيها، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية المخالفات التى لا يجوز التصالح فيها طبقاً للقانون.
1- قيادة مركبة بدون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة.
2- قيادة مركبة خالية من الفرامل.
3- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
4- السير عكس الاتجاه.
5- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.
6- تعمد تعطيل حركة المرور.
7- الاعتداء على أحد أفراد المرور.
8- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.
9- التحميل العشوائي لمركبات الأجرة.
10- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصوره غير شرعية.
11- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.
12- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.
13- عدم الإبلاغ عن قائد المركبة أو عدم إرشاد رجال المرور عنه.
14- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة