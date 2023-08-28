مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح طبقا للقانون.. تعرف عليها

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسني

يتساءل البعض من المواطنين عن المخالفات المرورية التى لا يجوز التصالح فيها، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية المخالفات التى لا يجوز التصالح فيها طبقاً للقانون.

1- قيادة مركبة بدون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة.

2- قيادة مركبة خالية من الفرامل.

3- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.

4- السير عكس الاتجاه.

5- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.

6- تعمد تعطيل حركة المرور.

7- الاعتداء على أحد أفراد المرور.

8- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.

9- التحميل العشوائي لمركبات الأجرة.

10- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصوره غير شرعية.

11- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.

12- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.

13- عدم الإبلاغ عن قائد المركبة أو عدم إرشاد رجال المرور عنه.

14- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).