اليوم السابع
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مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح طبقا للقانون.. تعرف عليها

الإثنين، 28 أغسطس 2023 09:04 ص
مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح طبقا للقانون.. تعرف عليها المرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسني

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يتساءل البعض من المواطنين عن المخالفات المرورية التى لا يجوز التصالح فيها، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية المخالفات التى لا يجوز التصالح فيها طبقاً للقانون.
 
1- قيادة مركبة بدون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة.
 
2- قيادة مركبة خالية من الفرامل.
 
3- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
 
4- السير عكس الاتجاه.
 
5- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.
 
6- تعمد تعطيل حركة المرور.
 
7- الاعتداء على أحد أفراد المرور.
 
8- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.
 
9- التحميل العشوائي لمركبات الأجرة.
 
10- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصوره غير شرعية.
 
11- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.
 
12- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.
 
13- عدم الإبلاغ عن قائد المركبة أو عدم إرشاد رجال المرور عنه.
 
14- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).
 
 

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