فريق المنيرة بالقليوبية بطلا لدوري مراكز الشباب والقرى بنسخته الـ30.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، المباراة النهائية لدورى القليوبية فى كرة القدم لمراكز شباب القرى فى نسخته الـ30، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بين فريقى المنيرة التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية، ونامول التابع لإدارة شباب طوخ، بحضور عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بملاعب نادى سيتى كلوب بمدينة بنها.

وشهد اللقاء تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وتم اللجوء لضربات الحظ الترجيحية، وفاز خلالها فريق مركز شباب المنيرة التابعة لإدارة شباب القناطر الخيرية، متفوقا على فريق مركز شباب نامول التابع لإدارة شباب طوخ، ب3 أهداف مقابل هدف وحيد، وسلم محافظ القليوبية الميداليات والكأس للفريق الفائز بالمسابقة، وكذلك الميداليات الفضية لفريق المركز الثانى.

وحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على كأس المسابقة وميداليات ذهبية، وشهادات تقدير، ومبلغ مالى قدره 15 ألف جنيها، كما حصل الفائز بالمركز الثانى على ميداليات فضية وشهادات تقدير ومبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيها، فيها حصل الفائز بالمركز الثالث على ميدالية برونزية وشهادات تقدير، ومبلغ مالى قدره 6 ألاف جنيها، والفائز بالمركز الرابع مبلغ مالى قدره 4 آلاف جنيه.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المسابقة تأتى فى إطار استراتيجية الدولة المصرية وسياسة وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وانطلاقا من دور مديريات الشباب والرياضة فى الاهتمام والدعم الكامل بالنشئ والشباب واستحداث برامج وأنشطة لاكتشاف المواهب ودعمها لا سيما فى كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم والتى تحظى بدعم جماهيرى وشعبى كبير.

وأوضح الصبروط، وتأتى مسابقة دورى القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القرى النسخة الـ 30 كبديل لمراكز الشباب غير المشتركة فى الاتحاد المصرى لكرة القدم وتؤكد من خلاله على الروح الرياضية والمنافسة الشريفة واكتشاف وتنمية المواهب.

أما عن مراحل تنفيذ المسابقة فأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المسابقة تم تنفيذها على 3 مراحل، الأولى الأدوار التمهيدية على مستوى الإدارات الفرعية بمجالس المدن وشارك فيها 165 فريقا لعدد 4260 لاعبا على مستوى المحافظة، ثم المرحلة الثانية الأدوار النهائية على مستوى المحافظة شارك فيها لأول والثانى من كل إدارة فرعية بواقع 16 فريقا، وأخيرا المرحلة الثالثة المباراة النهائية بين الفريقين المتأهلين للنهائى.