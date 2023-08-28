غرق طفين بالترعة الفاروقية في دار السلام جنوب شرق سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرق محافظة سوهاج، طفلين جثتين هامدتين أحدهما يبلغ من العمر 11 سنة والثانى 9 سنوات لقيا مصرعهما غرقا بالترعة الفاروقية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، وتم التحفظ على الطفلين بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

ترجع الواقعة عقب تلقى غرفة الأزمات بلاغا بغرق طفلين بناحية قرية عرب الصبحة دائرة مركز دار السلام أثناء قياهما بالإستحمام بالترعة الفاروقية تم إنتشال الجثتين وتم نقلهما للمستشفى وتم توقيع الكشف الطبى عليهما وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وبالفحص عقب الإنتقال والمعاينة تبين غرق ط . أ . ه 11 سنة، وي . م 9 سنوات بالترعة الفاروقية ونظرا لعدم إجادتهما للسباحة لقيا مصرعهما غرقا وتبين أن الطفلين قيمان بناحية قرية عرب الصبحة دائرة المركز، تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزى بدار السلام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حول الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.

يذكر أن قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج ، تمكنت من إنتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل، أمام العيادات التخصصية بشارع البحر تم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج التعليمى تم توقيع الكشف الطبي على الجثة وتبين أن سبب الوفاة الوفاة إسفكسيا الغرق تم التحفظ على الجثة بالمشرحة تم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من مستشفى سوهاج التعليمى يفيد بوصول م . م . م 22 سنة إلى المستشفى جثة هامدة وذلك على إثر تعرضه لحادث غرق بنهر النيل لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا تم إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حول الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.